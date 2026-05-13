배우 전인화가 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 전인화가 '황신혜의 같이 삽시다' 출연자들과 다도의 시간을 갖는다. / 사진제공=KBS

'황신혜의 같이 삽시다' 전인화가 시어머니를 30년간 모셨던 이야기를 털어놓는다.13일 저녁 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 배우 전인화가 게스트로 함께한다. '황신혜의 같이 삽시다'는 나 홀로 아이를 키우는 연예계 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.황신혜는 절친한 배우 전인화를 초대한다. 전인화는 남편 유동근과의 첫 만남 에피소드도 공개한다. 연기 스승과 제자로 만나 연애 전부터 결혼 이야기를 꺼냈던 유동근의 직진 고백 일화까지 전해져 모두를 놀라게 한다.자연 속에서 다도를 즐기며 전인화의 배우 인생을 이야기한다. 그녀는 배우 데뷔 후 3년 만에 최우수연기상을 받으며 빠르게 스타 반열에 올랐지만 "어린 나이에 받은 큰 사랑이 오히려 부담으로 다가왔다"고 털어놓자 황신혜 역시 깊은 공감을 표한다. 전인화는 자칫 연예계를 떠날 수 있었던 위기의 순간을 고백한다. 그 시기를 넘길 수 있었던 건 "남편 유동근 덕분"이라며 깊은 애정을 드러낸다.전인화는 30년 넘게 시어머니를 모셨던 시간을 담담히 전한다. 병상에서 시어머니가 마지막으로 건넨 한마디에 뭉클했던 마음을 전해 감동을 더한다.배우 전인화와 함께하는 '황신혜의 같이 삽시다'는 13일 저녁 7시 40분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr