데이트 거부 사태가 벌어졌다./사진제공= MBC에브리원·E채널

데이트 거부 사태가 벌어졌다./사진제공= MBC에브리원·E채널

각성한 조지가 채정안의 눈물을 쏙 뺄 만큼 강렬한 활약을 선보였다.지난 12일 방송된 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 5회에서는 본격적인 합숙 3일 차를 맞아 감정의 소용돌이에 휩싸인 돌싱녀들과 모솔남들의 모습이 그려졌다. 특히 각성한 조지의 맹활약과 역대급 스킨십 수업이 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓았다. 이날 방송은 2049 타깃 시청률 1.23%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 이에 시즌2 제작까지 확정했다.이날 방송의 하이라이트는 ‘조지’였다. 2회 연속 0표의 굴욕을 맛본 조지는 돌싱녀 ‘핑퐁’의 직설적이면서도 뼈 때리는 과외를 수용, "수정할 건 수정해야 한다. 이제부터 본게임이다"라며 심기일전했다. 늘 고집하던 운동복을 미련 없이 벗어 던진 그는 어머니와 함께 고른 청자켓을 입고, ‘두쫀쿠’의 헤어스타일링까지 받아 180도 대변신에 성공했다.조지의 각성은 '심박수 측정 수업'에서 엉뚱한 방향으로 폭발했다. 일대일로 손을 맞잡고 1분간 눈을 맞추는 수업에서 조지는 과몰입한 나머지 상대의 손을 끊임없이 만지작거리는 묘한 스킨십을 선보여 모두를 놀라게 했다. 심지어 아파서 불참한 순무를 대신해 등장한 태블릿 PC 사진과도 진지하게 눈을 맞추는 모습은 폭소를 안겼다. 이를 본 채정안은 웃다가 눈물을 흘리며 “저 휴지 좀 빨리 주세요, 응급상황이에요!”라며 비명을 질렀다.돌싱녀들의 감정선은 극과 극으로 치달았다. 긍정 에너지의 아이콘 ‘카멜리아’는 혼자만의 착각의 늪에서 빠져나와 거대한 흑역사를 생성했다. 호감남 ‘수금지화’가 자신을 좋아한다고 굳게 믿었던 그녀는 진실을 알고 난 뒤 바닥에 철퍼덕 쓰러지며 "나 이거 방송 안 나갈래!"를 외쳤다. "돌싱을 가지고 노는 모솔이다. 수금지화는 빌런"이라며 귀여운 원망을 쏟아냈다.‘순무’는 급격한 컨디션 난조와 심리적 압박감에 결국 오열했다. 앓아누운 순무는 제작진 앞에서 “모솔남들은 첫 연애인데, 첫 연애가 이혼녀라는 게 흠이 될까 봐 미안하다”며 그간 억눌러왔던 돌싱으로서의 부담감을 토로했다.방송 말미 심박수 측정 수업에서 최고 심박수를 기록해 ‘낙화유수’와 데이트를 나가게 된 ‘불나방’이 “저 나가기 싫은데요. 양도 안 되나요?”라며 극도로 스트레스를 받는 사태가 벌어졌다. 과연 이 결과에 불나방이 폭발한 이유는 무엇일지, 또 불나방의 데이트 거부 선언이 어떤 파장을 불러일으킬지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr