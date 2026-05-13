'21세기 대군부인'에서 성희주 역을 맡은 아이유와 이안대군 역을 맡은 변우석 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에서 성희주 역을 맡은 아이유와 이안대군 역을 맡은 변우석 / 사진제공=MBC

아이유와 변우석이 '21세기 대군부인' 속 캐릭터의 최애 장면과 대사를 꼽았다. 한편 아이유와 변우석은 '21세기 대군부인' 종영 인터뷰를 진행하지 않는다는 입장을 전해왔다.MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'이 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 진한 로맨스로 국내외 시청자들을 사로잡고 있다. 이러한 가운데 아이유와 변우석이 고른 최애 장면과 대사가 공개됐다.먼저 성희주 역을 맡은 아이유는 5회 속 성희주의 "지키는 건 이렇게 하는 거예요. 공격을, 공격하면서"를 가장 좋아하는 대사로 선택했다. 이어 그는 "희주의 강인한 승부사 같은 모습을 엿볼 수 있는 장면이고 제가 이안대군이었다면 그 순간 희주에게 반했을 것 같다"고 덧붙였다.극 중 성희주는 평민에 서출이라는 한계로 인해 원하는 걸 얻고 싶으면 남들보다 더 치열하게 싸우며 살아야 했다. 이안대군과의 결혼 추진 역시 사람들의 반대에 부딪혔지만 끝내 목표를 이루며 진취적인 행보를 보였다. 이러한 성희주의 강인하면서도 당돌한 면모는 이안대군의 마음에 자그마한 불꽃을 틔웠고, 계약결혼 파트너가 아닌 같은 목표를 향해 나아가는 동반자로서 두 사람의 앞날을 더욱 기대케 했다.이안대군 역의 변우석은 10회에서 이안대군이 홀로 우는 장면을 골랐다. 이 장면을 고른 이유에 대해서는 "그렇게 힘든 순간을 겪으면서도 누구에게도 털어놓지 못하고, 아무도 없는 공간에서 조용히 혼자만 모든 걸 감당해 내는 모습들이 너무 이안대군답다고 느꼈다"고 설명했다.성희주와 이안대군의 결혼 계약서가 외부로 유출되자 대비 윤이랑(공승연 분)을 비롯한 종친부와 사람들은 두 사람에게 비난을 쏟아냈다. 결국 성희주는 이안대군을 위해 이혼을 요구했고 이안대군은 사랑하는 여인을 지키지 못했다는 무력감에 휩싸인 채 아무도 없는 곳에서 참아왔던 눈물을 쏟아냈다. 힘겨운 상황임에도 왕족이라는 이유로 감정을 삼켜야만 하는 이안대군의 소리 없는 절규가 안타까움을 배가시켰다.'21세기 대군부인'은 오는 15일 오후 9시 50분에 11회가, 16일 오후 9시 40분에 최종회가 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr