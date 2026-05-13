배우 변우석이 포토월에 서서 미모를 자랑하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 변우석이 5월 드라마 배우 브랜드평판 1위를 차지했다. 2위에는 박지훈, 3위에는 김재원이 이름을 올렸다.한국기업평판연구소는 지난달 13일부터 이달 13일까지 방영한 드라마에 출연중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 1억1664만5333개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다. 지난 4월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 8177만2786개와 비교하면 42.65% 증가했다.드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.2026년 5월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 변우석, 박지훈, 김재원, 김혜윤, 김고은, 아이유, 이상이, 하정우, 고윤정, 구교환, 공승연, 우도환, 하지원, 전소영, 나나, 유연석, 채원빈, 박보영, 강미나, 주지훈, 노상현, 고수, 이솜, 유수빈, 안효섭, 백선호, 박해준, 임수정, 정이찬, 박해수 순이었다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2026년 5월 드라마 배우 브랜드평판 분석결과, 변우석 브랜드가 1위로 분석됐다. 변우석 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '훈훈하다, 모델하다, 광고하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '이안대군, 21세기 대군부인, 우체통'이 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.78%로 분석됐다"고 분석했다.한편 변우석은 현재 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유와 로맨스 호흡을 맞추고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr