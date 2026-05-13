배우 변우석이 불가리(BVLGARI)의 앰배서더로 발탁됐다./사진제공=불가리

배우 변우석이 불가리(BVLGARI)의 앰배서더로 발탁됐다./사진제공=불가리

배우 변우석이 이탈리아 로만 하이 주얼리 브랜드 불가리(BVLGARI)의 새로운 앰배서더로 발탁됐다. 배우 김지원 역시 불가리 앰배서더로 활동 중인 가운데, 변우석의 합류 소식이 전해지자 팬들은 두 사람의 만남에도 기대감을 보인다.11일 불가리 측은 "변우석의 세련된 비주얼과 독보적인 존재감, 그리고 작품을 통해 보여준 진정성 있는 태도가 메종의 예술적·창의적 가치와 깊이 공명한다"고 선정 배경을 설명했다.이날 공개된 화보에서 변우석은 불가리의 대표 아이템들을 자신만의 분위기로 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다. 그는 로마 콜로세움에서 영감을 받은 나선형 디자인의 신제품 '비제로원(B zero1)' 링과 정교한 팔각형 케이스가 특징인 37mm '옥토 피니씨모(Octo Finissimo)' 워치를 착용해 부드러움과 강렬함이 공존하는 매력을 보여줬다. 전통적인 미학과 현대적인 디자인이 변우석 특유의 세련된 카리스마와 어우러지며 감각적인 스타일링을 완성했다는 평가다.새로운 앰배서더로 합류한 변우석은 "불가리와 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "메종이 지닌 아름답고 대담한 창의성과 깊은 헤리티지에 큰 매력을 느끼고 있다. 앞으로의 앰배서더 활동을 통해 그 가치를 많은 분께 온전히 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.변우석은 이번 발탁을 시작으로 불가리와 함께 다양한 글로벌 활동을 이어갈 예정이다. 변우석은 오는 16일 종영을 앞둔 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 활약하며 인기를 입증하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr