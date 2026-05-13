고(故) 최진실의 딸 최준희가 모친을 똑 닮은 외모를 보여주고 있다. / 사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 통통했던 시절을 공유하며 돌아가신 모친을 떠올리게 했다.최준희는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "어림없지^^"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 웨딩드레스를 착용한 채 미모를 점검하고 있는 모습. 특히 검은색 긴 생머리에 살이 다소 오른 듯한 비주얼을 보인 그는 모친인 고 최진실을 똑 닮은 외모를 보여줘 눈길을 끌었다.그는 해당 사진을 "작년 1월 첫 웨딩 촬영 때"라고 설명하며 "53kg이라 뽀동뽀동하다"고 말했다.최준희는 오는 16일 결혼을 앞두고 있다. 그는 지난 2월 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다. 예비 신랑은 11살 연상의 비연예인이다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr