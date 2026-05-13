빅뱅 태양이 코첼라 공연 비하인드를 전했다. / 사진='살롱드립' 영상 캡처

빅뱅 태양이 코첼라 공연 비하인드를 전했다. / 사진='살롱드립' 영상 캡처

빅뱅 태양이 코첼라 공연 중 선보인 상의 탈의 퍼포먼스의 비하인드를 전하며 만족스러워했다.12일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'은 '에라 모르겠다! 뱅첼라 비하인드, 신곡 비하인드, 밈 비하인드 전격 공개' 영상을 공개했다. 이날 영상에는 빅뱅 태양이 게스트로 출연했다.태양은 빅뱅의 코첼라 공연을 위해 미국에 다녀왔다. 장도연은 "제일 마음에 드는 순간은 있냐"고 물었다. 태양은 "제가 '링가링가' 솔로 무대 때 옷을 벗는 게 원래 계획되진 않았다. 소위 필 받아서 (상의 탈의했다). 생각보다 멋있게 나온 것 같다. (피드에 직캠이) 자꾸 뜨더라"며 뿌듯해했다.장도연은 "원래 앞섶 노출을 즐겨 하는 편이냐"고 물었다. 태양은 "아니다. 생각보다 저도 노출하는 거 쑥스럽다"고 답하며 웃었다.장도연은 "아예 상탈을 한 무대도 꽤 많이 봤던 것 같다. 어떤 때는 민소매가 배꼽만 가렸던 경우도 있었던 것 같다"고 말했다. 태양은 "이번에도 좀 많이 파인 거 입었다. 이번에 유독 노출이 많았던 거 같다"며 인정해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr