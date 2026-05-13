이성민이 백상예술대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

이성민이 영화 부문 남자 조연상을 받았다./사진=제62회 백상예술대상 영상 캡처.

이성민이 '풍향고2'에서 호감 이미지로 각인됐다./사진제공='풍향고2'

이성민이 손하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 이성민을 향한 대중의 시선이 엇갈리고 있다. 올해 초 웹예능 '풍향고2'를 통해 친근한 이미지를 구축하며 호평받았으나, 최근 '백상예술대상'에서의 발언이 도마 위에 오르며 베테랑 배우로서의 대처에 아쉬움이 남는다는 지적이 나온다.이성민은 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 '어쩔수가 없다'로 영화 부문 남자 조연상을 받았다. 이날 무대에 오른 그는 함께 작품에 출연한 배우 염혜란의 수상 불발을 언급했다. 앞서 발표된 영화 부문 여자 조연상은 '휴민트'의 신세경에게 돌아갔다. 당시 신세경은 신현빈('얼굴'), 염혜란('어쩔수가없다'), 장혜진('세계의 주인'), 전미도('왕과 사는 남자') 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 거머쥐었다.이성민은 소감 도중 "혜란이가 못 받아서 속으로 욕도 했다"는 말로 이목을 끌었다. 동료 배우의 수상 불발에 대한 아쉬움을 표현하고자 한 말이었지만, 엄연히 승자가 가려진 이후의 공식적인 자리였던 만큼 수상자인 신세경을 고려하지 못한 발언이었다. 축하받아야 할 후배 배우의 성과 앞에서 선배 배우로서 배려가 부족했다는 지적이 흘러나왔다.현장에서는 수습하려는 움직임이 이어졌다. 이후 시상자로 나선 염혜란은 "방금 떨어진 염혜란이다"라며 농담으로 분위기를 풀었고, 작품상을 받은 박찬욱 감독 역시 "염혜란은 동의하지 않을 수도 있지만 이해해라. 신세경도 잘했다"며 상황을 마무리했다.물론 이성민의 발언을 단순한 농담이자 동료 간의 친분에서 비롯된 표현으로 보는 시각도 있다. 평소 염혜란과 두터운 친분을 유지해온 만큼, 현장의 긴장감을 해소하고 아쉬움을 솔직하게 털어놓으려 했던 의도였다는 옹호의 말도 나온다. 특정 배우를 비하하려는 목적보다는 사석에서의 격의 없는 대화 방식이 공식적인 자리에서도 이어진 것에 불과하다는 의견도 적지 않다.특히, 이번 논란은 이성민이 최근 보여준 행보와 대비되며 더욱 부각됐다. 그는 웹예능 '핑계고'의 스핀오프인 '풍향고2'에서 해외여행 초보임에도 총무를 자처하고 솔선수범하는 모습으로 큰 사랑을 받았다. 당시 그는 동생들을 위해 서툰 영어로 예약을 진행하고, 예기치 못한 상황에서도 허허실실 웃어넘기며 '말벌이 형'이라는 친근한 별명까지 얻었다. 제작진을 대하는 태도에서도 베테랑의 권위보다는 소탈한 인간미가 묻어났고, 이는 대중에게 '우리네 아버님' 같은 따뜻한 호감 이미지로 각인됐다.특히 이성민은 일찌감치 올해 '핑계고' 연말 대상 후보로까지 거론될 만큼 강력한 팬덤과 화제성을 구축했다. 연기력은 물론 예능에서 보인 의외의 귀여움과 배려심이 시너지를 내며 '믿고 보는 배우'를 넘어 '믿고 보는 예능인'으로까지 영역을 넓혔다.그러나 이번 시상식에서의 이성민의 실언은 그간 쌓아온 호감 이미지에 균열을 냈다. 사석에서 나눌 법한 감정을 필터 없이 뱉어낸 모습이 베테랑 배우로서 보여준 기존의 무게감과는 거리가 있었다는 지적이다. 심각한 수준의 발언은 아니었다며 과도한 해석은 경계해야 한다는 의견도 많지만, 자신의 발언이 가질 파급력을 간과했다는 아쉬움은 남는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr