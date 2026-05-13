배우 이민정이 빨간색 백리스 원피스를 입었다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 유럽 여행을 계획 중이다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

이민정이 들뜬 마음으로 여행 준비에 나선 가운데, 남편 이병헌과 아들의 반대가 있었다고 털어놓았다. 또한 남편 때문에 한 번밖에 못 입었다는 백리스 원피스를 꺼냈다.12일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '애들 없이 나홀로 유럽여행... 저 뭐입고 갈까요? *이번 주에 떠남'이라는 영상이 게시됐다.이민정은 "제가 드디어 홀로 유럽을 가게 됐다"며 기뻐했다. 그러나 "집안의 반대가 심하다. 준우(아들)의 ]반대, 남편(이병헌)의 반대가 심하다"고 털어놓았다. 하지만 여행을 앞둔 만큼, "'멋있는 그림을 담아오자. 그리고 많은 분이 해외 갈 때 뭘 입을지 고민할 거 같아서, 유럽 가기 전에 스타일링 편을 준비했다"고 설명했다. 이민정은 유럽 여행 스타일링 룩북에 도움을 받기 위해 자신의 스타일리스트인 서수경 대표를 불렀다.이민정은 먼저 빨간색 백리스 원피스를 입었다. 이민정은 "2년 전 아기 낳고 미국 가서 샀는데, 남편이 못 입게 해서 한 번 입고 말았던 원피스"라고 소개했다. 이어 "(이병헌이) 백리스를 왜 이렇게 못 입게 하는지 모르겠다. 나는 좋은데. 시원하잖나"라며 등을 보여주는 포즈를 취하며 뿌듯해했다.스타일리스트는 "유럽 같은 데서는 낮에 햇살 쫙 쨍할 때 입고 사진 찍으면 옆모습도 예쁘고 앞모습도 예쁘다"고 말했다. 이민정은 설명에 맞춰 포즈를 바꿔가면서 끼를 부려 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr