'나솔' 유혈사태가 발생했다./사진제공=ENA·SBS Plus

'나솔' 유혈사태가 발생했다./사진제공=ENA·SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 31기 여성 출연자들의 뒷담화 논란이 문제가 되면서 옥순을 향한 비난 여론이 쏟아지는 가운데, 솔로남녀의 로맨스 전쟁이 극한으로 치닫는다.오는 13일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘슈퍼 데이트권’을 둘러싼 경쟁 속에서 더욱 복잡해진 31기 러브라인의 향방이 공개된다.이날 31기 솔로남녀는 ‘슈퍼 데이트권’을 걸고 치열한 미션에 돌입한다. 아무도 예상 못한 첫 번째 미션에 모두가 주춤하는 가운데, 홀로 손을 든 경수는 단번에 미션에 성공해 놀라움을 안긴다. 이에 제작진은 “6기 이후 매 기수마다 나온 미션인데, 31기에서 처음 성공했다”고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨린다. MC 데프콘은 “306명이 못 맞힌 걸 경수가 해낸 거다”라며 ‘리스펙’을 보낸다.경수가 역사적인 ‘슈퍼 데이트권’을 손에 쥔 가운데, ‘여자 달리기’ 대결에서는 경수의 마음 속 1순위 순자와 2순위 영숙이 선두를 다투며 박빙의 승부를 펼친다. 이를 본 경수는 “누가 따든, 내가 어떻게 해야 할지 계속 머리가 복잡했다”는 속내를 털어놓는다. 그런데 결승선을 눈앞에 둔 순간 갑자기 한 명이 넘어지면서 현장은 순식간에 아수라장이 된다. 유혈 사태까지 벌어진 불꽃 튀는 경쟁 속에서 경수는 심란한 표정을 감추지 못한다. 이번 대결에서 순자와 영숙 중 누가 유혈 사태 끝에 ‘슈퍼 데이트권’을 따냈을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr