유선호가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 유선호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차한다. / 사진제공=KBS

배우 유선호가 조세호에 이어 '1박 2일 시즌4'에서 약 3년 6개월 만에 하차한다. 한편 유선호는 지난 1월 배우 신은수와 연인 관계임을 공식적으로 인정했다.KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일') 측은 12일 "3년 반이라는 긴 시간을 함께한 멤버 유선호가 '1박 2일'을 졸업한다"라며 "유선호는 오는 31일 방송을 통해 시청자들께 직접 마지막 인사를 전할 예정"이라고 밝혔다.유선호는 자신의 마지막 녹화에서 '1박 2일'에 대해 "내 20대의 전부이자 전국을 누비면서 여행했던, 내 인생에서 평생 못 잊을 값진 경험"이라며 애정을 보여줬다는 전언이다.또한 멤버들과 마지막 밤을 같이 보내면서 "'1박 2일'에서의 여행은 끝이 났지만, 앞으로도 평생 함께할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다. 아무것도 아닌 저를 사랑해주신 시청자분들께도 감사하다"라고 인사를 전했다.유선호는 지난 2022년 12월 '1박 2일'에 합류해 프로그램 역사상 최초의 2000년대생 멤버로 활약했다. 특유의 패기 넘치는 에너지와 솔직한 매력, 신선한 예능감으로 시청자들의 사랑을 받으며 '1박 2일'의 막내로 활약했다.제작진은 "'1박 2일'의 젊은 피로 오랜 시간 프로그램을 빛내준 유선호에게 진심으로 감사드린다"라며 "배우로서 더욱 다양한 모습을 보여줄 유선호의 앞으로의 활약을 계속 응원하겠다"고 전했다.'1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr