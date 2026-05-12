신예은이 당돌하고 다정한 간호사 '육하리'로 변신한다./사진제공=ENA

신예은이 당돌하고 다정한 간호사 '육하리'로 변신한다./사진제공=ENA

신예은이 당돌하고 다정한 간호사 '육하리'로 변신한다./사진제공=ENA

신예은이 당돌하고 다정한 간호사 '육하리'로 변신한다. 그런 가운데 한층 물오른 미모까지 눈길을 끈다. 신예은과 로맨스 호흡을 맞춘 동갑내기 배우 이재욱은 이달 병역 의무를 위해 입대한다고 알려졌다.다음 달 1일 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'(연출 이명우, 극본 김지수, 기획 KT스튜디오지니, 제작 더스튜디오엠, 원작 카카오페이지 <존버닥터> 작가 김태풍) 측은 12일, 고향 편동도로 돌아온 비밀 많은 간호사 '육하리'로 변신한 신예은의 첫 스틸컷을 공개했다. 사랑스러운 에너지부터 숨겨진 비밀까지 다채로운 활약을 예고한 신예은의 열연에 기대가 모인다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 펼치는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 가득한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배워가는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사할 예정이다.카카오페이지·카카오웹툰에서 인기 연재 중인 웹툰 <존버닥터>(작가 김태풍)를 원작으로 하는 '닥터 섬보이'는 '소년시대', '열혈사제' 등을 통해 특유의 리듬감 있는 연출과 유머 감각을 선보인 이명우 감독이 연출을 맡아 기대를 높인다. 여기에 섬세한 필력의 김지수 작가가 힘을 보태며 완성도를 더했다. 무엇보다 이재욱과 신예은 등 대세 청춘 배우들의 만남이 작품에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.공개된 사진 속 육하리의 미소는 단번에 시선을 사로잡는다. 보기만 해도 기분 좋아지는 햇살 같은 미소는 다정하고 세심하게 환자 곁을 지키는 '천상 간호사' 육하리의 따뜻한 성정을 짐작게 한다. 도움이 필요한 사람을 지나치지 못하는 육하리의 '다정한 오지랖'은 병원 밖에서도 이어진다고. 낮부터 술병을 손에 든 채 누군가를 주시하는 호탕한 모습 역시 범상치 않은 분위기를 자아낸다. 편동도로 돌아오는 첫날부터 육하리의 오지랖 레이더망에 어떤 일이 포착됐을지 궁금증을 높인다.육하리의 또 다른 분위기도 포착됐다. 걱정 어린 표정과 심란한 눈빛은 내로라하는 대학병원을 관두고 갑작스럽게 고향으로 내려온 육하리의 숨겨진 사연에 대한 호기심을 자극한다.신예은은 "공중보건의라는 소재가 특별했고, 편동도 마을 사람들 모두가 매력적이고 입체적이었다. 이들이 만들어내는 웃음과 서로를 치유하는 과정을 담은 따뜻한 에피소드가 많은 분들의 공감을 살 수 있을 것 같았다"라고 작품에 참여하게 된 이유를 밝혔다.이어 '육하리' 캐릭터에 대해서는 "'오지랖이 넓다'라고 보일 정도로 사랑이 많으면서도 부드럽고 단단한 인물"이라고 설명하며 "제가 가진 모습들과 하리의 매력을 잘 섞어 시청자분들께 사랑받는 캐릭터로 만들고 싶었다"라고 애정을 표했다.또 "하리는 짧은 순간에도 다양한 감정을 보여주거나 감정 변화의 폭이 큰 인물이다. 여러 감정을 조화롭게 표현하고 하리의 감정선을 놓치지 않기 위해 집중했다"라고 연기 포인트를 설명했다. 이어 "실제 간호사 선생님의 따뜻함과 직업적인 능숙함을 표현하고 싶었다. 자문받으며 많이 여쭤봤고, 관련 영상과 실제 경험담을 찾아보며 간호사라는 직업에 가까워지기 위해 노력했다"라고 덧붙였다.'닥터 섬보이'는 6월 1일 오후 10시 ENA에서 첫 방송 되며 KT 지니 TV와 디즈니+를 통해서도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr