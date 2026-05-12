빅뱅 태양, '후배' 올데프와 손잡는다…정규 4집 트랙리스트 공개

그룹 빅뱅 태양이 새 음반의 트랙리스트를 공개하며 컴백 준비를 마쳤다.태양의 소속사 더블랙레이블은 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 태양의 네 번째 정규 앨범 'QUINTESSENCE'(퀸테센스)의 트랙리스트와 타이틀곡명을 알렸다.이번에 공개된 콘텐츠는 정규 4집의 형태를 미리 확인할 수 있는 목업 이미지를 시작으로, 음반에 담긴 10개 곡의 제목과 각 곡의 로고를 차례대로 나열했다. 특히 타이틀곡으로 선정된 'LIVE FAST DIE SLOW'가 어떤 음악적 결과물일지에 대해 국내외 팬들의 관심이 모이고 있다.이번 새 앨범엔 소속사 후배 아티스트인 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 타잔과 우찬이 피처링으로 이름을 올린 'WOULD YOU'를 비롯해 총 9개의 수록곡이 실린다.태양의 네 번째 정규 앨범 'QUINTESSENCE'와 타이틀곡 'LIVE FAST DIE SLOW'는 오는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr