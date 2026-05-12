루시 정규 2집 'Childish' 콘셉트 포토 / 사진 제공=미스틱스토리

밴드 루시(LUCY)가 일본에서 단독 공연을 열고 현지 팬들과 만난다.루시(가수 신예찬, 가수 최상엽, 가수 조원상, 가수 신광일)는 오는 7월 24일 일본 요코하마 KT Zepp Yokohama에서 단독 콘서트 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND' IN YOKOHAMA'(이하 'ISLAND')를 진행한다.이번 공연은 서울과 타이베이에 이어 일본에서 열리는 단독 콘서트로, 팀의 시작을 알린 'LUCY ISLAND'의 서사를 무대 위에 구현할 계획이다. 루시 특유의 사운드를 바탕으로 관객과 소통하는 자리가 될 것으로 보인다.특히 루시가 일본에서 완전체로 공연을 선보이는 것은 약 2년 만이다. 지난달 29일 발매한 정규 2집 'Childish'(차일디쉬)를 통해 음악적 영역을 넓힌 루시는 한층 강화된 실력을 바탕으로 라이브 무대를 꾸밀 예정이다.루시는 정규 2집 'Childish'로 초동 판매량 10만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠다. 타이틀곡 '전체관람가'를 포함한 수록곡들이 국내 주요 음원 차트에 진입했으며, 뮤직비디오 역시 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 오르는 등 호응을 얻고 있다.이에 맞춰 루시는 12일부터 오는 26일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 'LUCY SHOWROOM : ISLAND EXPRESS'를 운영한다. 앨범의 테마인 '동심'을 시각화한 체험존과 전시존, 홀로그램존 등을 마련했으며, 루시의 감성을 담은 공식 굿즈도 함께 선보인다.데뷔 6주년을 맞이한 루시는 최근 유튜브 채널 '딩고 뮤직'의 '킬링보이스'에 출연하며 활동을 이어가고 있다. 해당 영상에서 이들은 데뷔곡 '개화 (Flowering)'부터 '히어로', '아니 근데 진짜', '놀이', '전체관람가', '발아' 등 대표곡 메들리를 가창해 시청자들의 주목을 받았다.루시는 오는 16일과 17일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 'ISLAND'의 막을 올린다. 이후 6월 20일 타이베이, 7월 24일 일본 요코하마를 차례로 방문하며 글로벌 활동을 지속할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr