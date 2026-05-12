22기 경수, 땡볕에 30분이나 고생했네…옥순 엉덩이에서 뿅

‘나는솔로’ 22기 옥순이 웃픈 릴스를 찍었다.최근 22기 옥순은 남편과 함께 릴스를 찍으며 행복한 시간을 보냈다. 두 사람은 새 보금자리인 부산 바닷가에서 어린아이같이 추억을 남겼다. 특히 더운 날씨에도 남편 경수가 30분 가량 고생해줬다는 후문이다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr