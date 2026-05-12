‘84년생’ 21기 영철, 입 닫고 대게 손질…결혼 앞두고 화려한 파티

‘나는솔로’ 21기 영철이 예비신부로부터 생일을 축하받았다.21기 영철은 최근 결혼을 앞두고 생일을 맞았다. 예비신부는 호텔에서 영철의 생일을 축하했다.영철은 1984년생으로 H제철 파이프 판매팀 책임 매니저다. 방송 당시 그는 킬리만자로 정상 등반, 세렝게티 국립공원 방문 등 ‘경험주의’에 기반한 라이프 스타일을 어필했으며, 운동, 요리에 능하고 남은 버킷리스트는 ‘연애, 결혼, 자녀’라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr