[전문] 최윤녕, 조유식과 열애설에 선그어…“전우애만 가득”

최윤녕이 조유식과의 열애에 선을 그었다.지난 11일 최윤녕은 자신의 SNS에 "앗 여러분 유식이랑 저랑요? 진짜 가족끼리 그러는 거 아닙니다"라며 글을 게재했다.최윤녕은 "저희 사이엔 로맨스 대신 전우애만 가득하다"라며 "오해는 이제 그만, 소문은 진짜가 아니다. 이제 유식이랑 저랑 그만 엮고 제게 남자 친구 후보를 추천해 주시는 게 어떨지"라고 적었다.이어 최윤녕은 "다들 오해하시는데, 나도 알고 보면 상처받고 여리다. 루머보다는 예쁜 응원 한마디가 더 소중하다"라고 덧붙였다.앞서 최근 일부 커뮤니티를 중심으로 최윤녕과 조유식의 열애설이 불거진 바 있다. 두 사람의 동선이 여러차례 겹쳤다는 이유에서다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr