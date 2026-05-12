가수 겸 배우 박지훈이 오른쪽 뺨에는 'MAY'(팬덤 명)라고 적힌 밴드를 붙여 남다른 팬 사랑을 인증했다. / 사진=박지훈 SNS

가수 겸 배우 박지훈이 각별한 팬 사랑을 보였다.박지훈은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 박지훈이 한쪽 볼에 손을 댄 체 다양한 표정을 지어 보이고 있는 모습. 특히 그의 오른쪽 뺨에는 'MAY'(팬덤 명)라고 적힌 밴드가 붙어 있어 그의 남다른 팬 사랑을 느낄 수 있다.한편 지난 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'로 연기 호평을 받은 박지훈은 이날 첫 방송된 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'로 다시 대중들과 만났다. 작품은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr