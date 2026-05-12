'상남자의 여행법 in 규슈'에 출연 중인 추성훈과 김종국 / 사진=텐아시아DB

12일 '상남자의 여행법 in 규슈' 시즌1 최종회가 방송된다. / 사진제공=SBS plus

'상남자의 여행법 in 규슈' 시즌1이 막을 내린다. 한편 '상남자의 여행법 in 규슈'는 첫 방송부터 0%대 시청률을 탈출하지 못하며 아쉬운 성적을 거뒀다.12일 방송되는 '상남자의 여행법 in 규슈' 시즌1 최종회에서는 추성훈, 김종국, 대성이 기상천외 편법이 만발했던 다트 게임으로 웃음을 안긴다. 추성훈, 김종국, 대성이 첫 방송 전 진행된 온라인 쇼케이스에서 여행 중 가장 치열했던 순간으로 직접 뽑은 다트 게임의 실체가 공개되는 것.먼저 세 사람은 숙소인 5성급 료칸에 있는 다트 게임을 보자 초보라고 머뭇거리던 것도 잠시 라멘을 건 사생결단 대결을 시작한다. 세 사람의 대결은 갈수록 과열된 형상을 띠고, 급기야 추성훈은 돌발 행동을 벌여 김종국으로부터 "아저씨"라며 언성을 높인다. 대성마저 형들에게 "맨날 운동 당기면 뭐 합니까"라고 너스레를 떤다.이후 추성훈, 김종국, 대성은 치열한 대결 끝에 서비스 게임으로 자존심의 끝판왕인 로우킥 배 다트 게임까지 개최하며 승부에 불을 지핀다. 대성이 "추성훈의 로우킥을 맞고 3일 동안 부어있었다"라고 실제 경험을 토로해 긴장감을 높인 가운데 세 사람은 꼴찌가 로우킥을 맞아야 하는 게임에서 왼손으로 다트를 던져야 하는 페널티를 적용하는 등 팽팽한 신경전을 벌인다.게임이 진행되는 도중 착한 막내 대성이 전원까지 빼버리는 초유의 사태가 벌어진 가운데, 로우킥 배 다트 게임의 결과는 어떻게 마무리될지, 대성이 급발진 행동을 벌인 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.'상남자의 여행법 in 규슈' 시즌1 최종회는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr