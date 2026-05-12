코미디언 양상국이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 양상국이 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 최근 불거진 무례 논란에 대한 심경을 밝힌다.12일 KBS 측 관계자는 텐아시아에 "양상국 씨가 '옥탑방의 문제아들'에 출연하는 게 맞다. 해당 방송분은 21일 공개되며 양상국과 함께 가수 비비가 게스트로 함께했다"고 밝혔다.최근 양상국은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 김해 왕세자 캐릭터로 재치 있는 사투리를 보여주며 화제를 모았다. 이후 SBS '미운 우리 새끼', MBC '전지적 참견 시점', '동상이몽' 등 다수의 예능에 잇달아 출연하며 전성기를 맞았다.그러나 지난 2일 공개된 웹 예능 '핑계고'에서 유재석을 향한 무례한 언행으로 대중의 질타를 받았다. 이에 양상국은 "불편함을 드려 죄송하다"라고 사과했지만, 이후에도 TV조선 '조선의 사랑꾼', tvN '놀라운 토요일' 등에서 과한 리액션을 보여주며 일부 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다.양상국이 '옥탑방의 문제아들'을 통해 논란 이후의 심경을 밝히며 대중의 마음을 되돌릴 수 있을지 관심이 쏠린다.한편 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr