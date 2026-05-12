'킬잇'에 출연하는 최미나수. / 사진제공=tvN '킬잇'

'킬잇'은 12일 오후 10시 10분에 첫 방송한다. / 사진제공=tvN '킬잇'

'킬잇'의 화제의 참가자 최미나수가 1라운드 미션부터 강적을 만난다. 앞서 넷플릭스 '솔로지옥 5'를 통해 얼굴을 알린 최미나수는 다수의 광고 모델로 활약하고 있다.12일 오후 10시 10분 첫 방송되는 tvN 새 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 K패션 트렌드를 이끌 차세대 인물을 발굴하는 패션 크리에이터 서바이벌이다.'킬잇' 1회에서는 참가자 100인 중 단 50명만이 살아남는 첫 미션이 펼쳐진다. '1라운드 스타일 전쟁'은 40인의 글로벌 포토그래퍼에게 제한시간 안에 가장 많은 사진을 찍힐 수 있도록 카메라 앞에서 자신의 스타일과 매력을 어필하는 포토제닉 미션이다. '블랙레이블' 장윤주·이종원·투모로우바이투게더 연준부터 '화이트레이블' 차정원·신현지, '레드레이블' 안아름·양갱까지 최고의 패션 심볼들이 멘토로 출연한다.이중 최미나수가 1라운드 미션부터 보법이 다른 행보로 관심을 싹쓸이한다. 카메라 앞에 설 차례를 기다리던 최미나수는 1분 1초가 아쉬워 무대로 달려나가는 경쟁자들 속에서 홀로 여유로운 태도를 장착하고, "시작부터 빌드업이 필요하단 생각이 들었다"라며 스테이지 아래부터 스타일링에 걸맞는 워킹으로 시선을 휘어잡는다. 이에 장윤주는 "확실히 매력이 있다"라며 최미나수의 활약을 눈여겨보고, 이종원은 "지금 미나수 씨한테 카메라가 몰리고 있다"라며 입을 다물지 못한다.최미나수가 매력적인 자태와 전략적 행보로 포토그래퍼들을 사로잡던 사이, 파격적인 스타일링을 앞세운 강적이 등판해 현장 분위기를 180도 뒤엎는다는 후문이다. 급기야 최미나수 앞에서 인산인해를 이뤘던 포토그래퍼들이 썰물처럼 빠져나가 경쟁자에게로 몰리자 최미나수는 씁쓸하게 무대를 물러나며 "나에게 있던 관심이 다 저쪽으로 가고 있어서 무대에 더 있고 싶지 않았다. 자존심 상한다"라고 속마음을 고백한다고. 이에 최미나수를 밀어낸 잇걸의 정체는 누구일지, SNS를 장악한 100인의 잇걸들을 냉혹한 심판대에 올린 '킬잇'의 1라운드 미션은 어떨지 궁금증을 자아낸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr