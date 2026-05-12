사진=KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'

사진=KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'

사진=KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'

그룹 여자친구 유주가 방송을 통해 최근 겪고 있는 건강상의 고민을 전했다.지난 11일 방영된 KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살' 364회에는 유주가 출연해 속내를 밝혔다. 그는 이날 방송에서 "앨범 준비만 시작하면 너무 예민해져 식욕이 사라진다"라며 "이대로 괜찮을지 걱정된다"고 고백했다.유주는 증상이 심화되면서 겪은 구체적인 사례를 언급했다. 그는 "살이 빠지면 화면에 더 예쁘게 나올 것이라는 안일한 생각도 했다. 그런데 점점 증상이 심해지며 일상생활에도 영향을 받기 시작했다. 혼자 집에 있다가 쓰러지기도 했다"라고 설명했다.특히 본인의 몸무게가 계속 줄어들고 있다며 "좋아하는 일을 하니까 즐거운데 몸에 문제가 생기는 걸 보고 '내가 스트레스 받고 있나?'라는 생각이 들었다. 지금 키가 169cm인데 최근 52kg에서 45kg까지 빠졌다"라며 상황의 심각성을 덧붙였다.또 유주는 내과 진료를 위해 병원을 찾았으나 정신건강의학과 진료를 추천받았다고 전하며, 본인의 신경이 매우 예민해진 상태임을 체감했다고 밝혔다.사연을 접한 이수근은 "멤버들과 함께하던 그룹 활동과 달리 혼자 무대를 채워야 한다는 부담감이 컸을 것"이라며 "신경 써야 할 부분이 많다 보니 식욕까지 사라진 것 같다"라며 공감을 표했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr