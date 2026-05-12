그룹 트와이스 멤버 정연이 다이어트 성공 후 물오른 외모를 보여주고 있다. / 사진=정연 SNS

그룹 트와이스 멤버 정연이 물오른 미모를 또 한 번 과시했다.정연은 지난 11일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 네 잎 클로버 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정연이 일본에서 스태프와 함께 일에 집중하고 있는 모습. 특히 최근 살이 쏙 빠진 비주얼로 화제를 모은 그는 스태프들이 모자를 씌워 주거나 화장을 해줄 때도 우아한 눈빛을 보여 눈길을 끌었다.정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 급격한 체중 증가를 겪으며 힘든 시간을 보낸 바 있다. 이후 꾸준한 치료와 자기 관리를 통해 데뷔 초 때의 외모를 최근 되찾았다.한편 정연이 속한 트와이스는 현재 월드투어 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr