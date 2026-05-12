워너원의 아지트 '워너베이스'에 역대급 깜짝 손님들이 찾아온다./사진제공=엠넷

워너원의 아지트 '워너베이스'에 역대급 깜짝 손님들이 찾아온다./사진제공=엠넷

워너원의 아지트 '워너베이스'에 역대급 깜짝 손님들이 찾아온다. 지난 회차에서는 연예계 은퇴를 선언한 라이관린이 깜짝 출연한 데 이어, 이번에는 장항준 감독과 신승호가 등장해 눈길을 끈다. 두 사람 모두 '1680만 배우' 타이틀을 거머쥔 박지훈과 특별한 인연이 있는 것으로 알려졌다.오늘(12일) 오후 6시 공개되는 엠넷플러스(Mnet Plus) 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 3회에서는 특별한 손님들과 함께하는 '오픈베이스 DAY'가 펼쳐진다.앞서 워너베이스에 처음 입성했던 하성운은 한층 더 업그레이드된 스케일과 퀄리티에 감탄하며 "이 정도면 누구 초대해야 하는 거 아니야?"라고 말했던 상황. 실제 이날 방송에서는 워너원의 초특급 인맥들이 워너베이스를 직접 방문하며 기대감을 끌어올린다.특히 멤버들은 "1시간 뒤 손님이 도착한다"는 갑작스러운 소식에 단체 멘붕(?)에 빠지며 웃음을 자아낸다. 급하게 집을 정리하고 손님맞이 준비에 나선 멤버들의 현실 반응과 좌충우돌 상황 역시 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.이날 워너베이스에는 거장 감독 장항준이 방문해 시선을 사로잡는다. 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 박지훈과 특별한 인연을 맺은 그는 특유의 입담과 예능감으로 워너원 멤버들과 예상 밖 케미를 선보일 예정이다.배우 신승호도 등장해 눈길을 끈다. 평소 워너원 멤버들과 남다른 친분을 이어온 그는 한층 편안하고 유쾌한 분위기 속에서 숨겨왔던 '찐친 모먼트'를 대방출할 예정이다.워너원과 특별한 인연을 가진 가요계 선후배들 역시 깜짝 등장하며 분위기를 더욱 뜨겁게 달군다. 예상치 못한 인물들의 연이은 등장에 멤버들 역시 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 과연 워너원이 특별한 손님들과 어떤 하루를 보내게 될지, 또 이들과 어떤 추억과 이야기를 나누게 될지 관심이 집중된다.'워너원고 : 백투베이스' 3회는 오늘(12일) 오후 6시 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 최초 공개되며, Mnet에서는 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr