열애설을 부인한 은혁과 이보람 / 사진=텐아시아DB, 메이저나인 제공

열애설을 부인한 은혁과 이보람 / 사진='동해물과 백두은혁' 캡처

슈퍼주니어의 멤버 은혁이 그룹 씨야의 멤버 이보람과의 열애설을 부인했다.지난 11일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '슈주랑 사겼어!? 씨야 남규리까지 의심했던 은혁&보람 열애설 전격 해명 눈물의 추억여행은 덤'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 동해는 "이거부터 해결하고 가겠다 보람, 은혁을 궁금해하는 분이 많다"라며 말문을 열었다. 은혁이 "궁금해하는 분이 아니라 알고 있는 분이 있냐"고 하자 이보람은 "지긋지긋하다"라며 웃어 보였다. 한편 두 사람은 지난 2007년 열애설에 휩싸인 바 있다.열애설에 대해 이보람은 "둘이 뭘 한 게 아니고 얘(은혁) 때문이다. 우리가 드림콘서트에서 뭔가를 하는데 단체로 무대에 올라갔다. 얘가 지나가면서 내 머리를 툭툭 치고 갔다"고 회상했다.이에 은혁은 "오히려 사귀면 저렇게 못 한다"고 해명했다. 이보람 역시 "다음날 회사에서 '무슨 사이냐' 이렇게 물어보더라. '아무 사이도 아니다. 친구다'라고 했는데 그렇게 기사가 나갔다. 기자들이 물어봤다더라. 전혀 아니다"라고 설명했다.친하게 지냈던 과거를 회상하기도 했다. 은혁은 "내 기억에는 그때 86모임을 만들었다. '이혁재와 떨거지들'이라 해서 '재떨이'라 했다. 숙소 앞 놀이터에서 같이 놀았다. 우리가 다 술을 안 마셔서 물총싸움을 했다. 사실 열애설이 났으면 사진이 찍혔어야 했는데 그런 건 하나도 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.돈을 빌려줄 만큼 친한 사이였다고. 은혁은 과거 한 예능에서 이보람에게 50만원을 빌려달라고 한 일화를 언급하며 "덕분에 미션을 성공했다"고 말했다. 은혁이 "(당시) 우리한텐 큰돈이었다"고 하자 이보람은 "맞다. 큰돈이었다. 그때는 밥을 먹을 돈도 없어서 쫗겨나고 그랬다"라고 호응했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr