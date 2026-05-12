'예비 신부' 한윤서, 끝내 사과했다…상견례서 시모와 기싸움, "억울하고 죄송해" ('사랑꾼')

한윤서가 상견례 취소 통보를 받았다. /사진=텐아시아DB

개그우먼 한윤서가 예비 시어머니와의 첫만남에서 남편에 대한 불만을 털어놓으며 기싸움을 벌인 것에 대해 사과했다.지난 11일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 한윤서가 예비 남편 문준웅 씨와 함께 예비 시댁과 상견례를 가졌다.앞서 한윤서는 예비 시어머니를 만나기로 했지만 갑작스럽게 취소가 된 바 있다. 이에 한윤서는 예비 시아버지만 먼저 만났고, 며칠 후 예비 시어머니와도 같이 다시 보게 됐다.상견례 자리에서 시어머니는 "엄마들은 아들에 대한 기대가 많다"며 아들에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그러면서 "윤서 씨 유튜브를 보니 술을 너무 좋아하는 것 같아 걱정되더라. 술은 좀 조심했으면 좋겠다"고 말했다.이어 시어머니는 "윤서 씨가 기가 세 보인다"며 "아들이 존중받는 모습이 보기 좋다. 조금은 조심했으면 좋겠다"고 당부했다. 이에 한윤서는 "오빠도 고집이 장난 아니다. 가부장적이고 잔소리도 있다. 저는 생각보다 기가 안 세다. 억울하다"고 토로했다.갑작스러운 비난에 예비 시어머니는 돌연 자리를 떴고, 예비 남편은 한윤서에게 "처음 보는 자리에서 그렇게 말한 건 부적절했던 것 같다"고 지적했다. 결국 한윤서는 시어머니가 자리에 돌아오자 "어머니께 그러면 안 됐는데 아들 흉을 봐서 죄송하다"고 사과했다.이어 그는 "생각보다 오빠가 가정적이다. 어머님께서 정말 올바르게 키워주셨다"며 칭찬했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr