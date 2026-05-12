방송인 서장훈 / 사진=텐아시아 DB

KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 364회에서는 성인이 된 이후 100일 이상 연애를 해본 적 없다는 22세 대학생 사연자가 출연해 고민을 털어놨다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈(51)이 사연자에게 조언했다.11일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 364회에서는 성인이 된 이후 100일 이상 연애를 해본 적 없다는 22세 대학생 사연자가 출연해 고민을 털어놨다.이날 사연자는 "언제쯤 안정적이고 오래가는 연애를 할 수 있을지 고민"이라며 지금까지 세 번의 짧은 연애를 했던 경험을 이야기했다.첫 번째 연애는 재수 생활 중 친구의 고등학교 동창을 만나 시작됐다고. 함께 공부하며 가까워진 두 사람은 연인이 됐지만, 남자친구가 체대 입시 준비를 위해 먼 곳으로 이사한 뒤 관계가 멀어져 3개월 만에 이별 통보를 받았다고.이어 봉사활동을 통해 만난 두 번째 남자친구와의 연애도 공개했다. 적극적인 대시에 마음을 열었지만, 시간이 지날수록 좋아하는 감정보다 외로움을 채우기 위해 만났다는 생각이 들어 결국 한 달 만에 헤어졌다고 밝혔다.세 번째 연애 역시 봉사활동을 통해 시작됐다. 사연자는 "처음부터 호감이 갔던 사람"이라며 설레는 플러팅 끝에 연애를 시작했지만, 남자친구가 지방 대학원에 가게 되면서 장거리 연애가 됐다고 설명했다. 남자친구가 자주 보러 오겠다고 약속했지만, 점점 연락이 뜸해지며 한 달 반 만에 헤어졌다고. 특히 연애 기간 중 여자 문제까지 있었다고 털어놓으며 씁쓸함을 드러냈다.사연을 들은 서장훈은 "짧은 연애를 반복한 이유는 제대로 된 짝을 아직 못 만났기 때문"이라며 "그 나이대에는 누구나 연애에 실패를 겪는다"고 현실적으로 조언했다. 이어 "오히려 제대로 된 연애를 아직 안 해본 거라 다행"이라고 덧붙였다.또한 사연자가 세 번째로 사귄 전 남자친구에게 미련을 갖고 있다고 답하자, 서장훈은 "헤어진 사람에게 계속 미련을 갖고 연락을 기다리면 스스로 상처받게 된다"며 "나중에 시간이 지나면 왜 그런 사람을 좋아했는지 이해 안 될 때가 온다"고 사연자를 다독였다.이수근 역시 "지금이 인생에서 가장 예쁜 시기라는 걸 나중에 깨닫게 될 것"이라며 응원을 전했고, 서장훈은 "인연은 계속 생긴다. 다만 스스로를 지키면서 사랑해야 한다"고 조언하며 상담을 마무리했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr