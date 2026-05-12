사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 BTS 정국 어머니와의 특별한 인연을 공개했다.12일 고소영 유튜브 채널에는 '데뷔 35년 만에 처음으로 공개하는 인간샤넬 고소영 옷방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고소영은 식탁 위 싱잉볼 안에 담긴 각종 물건들을 하나씩 소개했다. 면봉부터 케첩, 볼펜 등 생활감 가득한 물건들이 쏟아져 나오던 가운데, 고소영은 사탕 하나를 꺼내 들며 "이 사탕 정국이 어머님이 주신 거다"라고 말해 눈길을 끌었다.제작진이 "BTS(방탄소년단) 정국 어머니와 어떻게 아는 사이냐"고 묻자 고소영은 공연장에서 있었던 일화를 털어놨다. 그는 "BTS 공연 보러 갔는데 부모님들이 옆에 계셨다. 너무 좋으신 분들이었다"며 "정국 어머님이 인사하시면서 '뭐 주고 싶은데 줄 건 없고' 하시더니 주머니에서 사탕을 꺼내 주셨다"고 말했다.이어 고소영은 "무대 끝나고 인사하러 갔는데 정국이를 만났다. 그래서 '어머님이 사탕 주셨어요'라고 했더니 바로 알더라"며 "'아 그 사탕?' 하면서 어머님이 항상 드시는 사탕인 것 같았다"고 전했다. 이어 "세 개를 주셨는데 윤설이 하나, 나 하나 먹고 지금 하나 남았다"며 웃었다.식탁 위에 물건을 쌓아두는 습관에 대해 고소영은 "공간이 있으면 자꾸 뭔가 채워 넣는다. 남편도 그런다"고 말했다. 이어 식탁 위에 놓인 간식들을 소개하던 중 장동건의 까다로운 입맛을 언급했다.고소영은 "우리 신랑이 간식으로 땅콩을 너무 좋아한다"며 "백화점마다 땅콩 맛이 다 다른데 1순위가 H백화점 땅콩이라고 하더라"고 말했다. "나는 원래 땅콩이 다 똑같은 줄 알았다"고 밝힌 그는 "그런데 진짜 땅콩맛이 다르더라. 콩 딱 두 개 사러 백화점에 들어갔다가 나온 적도 있다"고 이야기했다.그러면서 "요즘은 다 온라인으로 주문하니까 땅콩 하나 사려고 백화점을 잘 안 간다. 그랬더니 남편이 편의점에서 맛콩을 사서 먹었라"고 전했다. 제작진은 "장동건이 이걸 혼자 사러 편의점에 가냐"며 놀라워했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr