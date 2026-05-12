사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 남편 이병헌의 '패션 단속'을 폭로했다.12일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '"제 패션이 왜요?" 이민정 옷 입히기에 도전한 23년차 스타일리스트 *이민정 꾸미기 1탄'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이민정은 "드디어 홀로 유럽을 가게 됐다"며 "지금 집안의 반대가 심하다. 준후의 반대, 남편의 반대가 심하고 서이는 아직 모르고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "유럽에서 멋있는 그림을 담아오고 싶다"며 유럽 여행 스타일링 콘텐츠를 준비한 이유를 설명했다.이민정은 10년 가까이 호흡을 맞춘 스타일리스트 서수경과 함께 다양한 유럽 여행룩을 선보였다. 가장 먼저 등장한 의상은 강렬한 레드 컬러의 백리스 드레스였다.그는 "2년 전 서이 낳고 미국 가서 샀는데 남편이 못 입게 해서 한 번 입고 말았던 원피스"라고 밝혔다. 이어 "백리스를 왜 이렇게 못 입게 하는지 모르겠다. 난 좋은데. 시원하잖아요"라며 아쉬움을 드러냈다.이민정은 이후에도 트렌치 점프슈트, 화이트 레이스 원피스, 연보라 트위드 룩, 핑크 원피스 등 다양한 스타일을 연달아 소화했다.특히 화이트 레이스 원피스를 입고 등장한 이민정은 "프러포즈 받을 계획 있으면 가져가야 한다. 남자친구가 청혼을 하게 될 것"이라며 너스레를 떨었다.또 다른 노란색 섬머 드레스를 입은 이민정은 "이건 소장용이다. 비싼 돈 주고 샀는데, 남편이 '입지 마라. 어깨 끈이 위험해 보인다'고 했다"고 털어놨다. 이어 "한국에서는 아이들이랑 다닐 때 이런 끈 원피스를 잘 안 입게 된다. 하지만 휴양지에서는 애들 없이 고상하게 걸어다닐 수 있으니까 입고 싶다"고 말했다.영상 후반부에는 스카프 톱 스타일링도 등장했다. 서수경이 "낮에는 데일리룩으로 입다가 저녁에는 클럽 갈 때 좋다"고 하자 제작진은 "클럽도 가냐"고 물었다. 당황한 이민정은 "아 저요? 저는 안 갑니다"라고 손사래를 쳐 폭소를 유발했다.한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼했으며 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr