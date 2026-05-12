전원주 / 사진 = 전원주 유튜브 채널

연예계 대표 짠순이로 불리는 배우 전원주가 고관절 부상 후 바뀐 재정에 대한 신념이 변했다고 고백했다.11일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '전원주가 돌아왔다. 고관절 수술을 2개월 만에 이겨내고 여러분 곁으로 돌아왔습니다'라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 전원주는 한결 건강해진 모습으로 현관문 앞까지 나와 제작진을 반겼다.이후 전원주는 거실을 뛰어다니며 건강함을 인증해 웃음을 안겼다. 그는 "내가 (수술 후) 가만히 혼자 누워 있을 때 '이러다 가 버리면 나만 손해다'라는 생각이 들었다"며 "이제는 있으면 있는 대로 주는 재미를 느끼는 쪽으로 (생각을) 바꿨다"고 심경의 변화를 전했다. 이어 전원주는 제작진에게 인당 10만 원의 용돈을 건네며 "빨리 넣어라"라고 호통을 쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.앞서 그는 지난 3월 빙판길 낙상 사고로 고관절 골절 수술을 받은 바 있다. 전원주는 최근 치료와 재활에 집중하고자 활동을 잠정 중단했다.한편 전원주는 자신의 유튜브 채널을 통해 2만원 대에 SK하이닉스 주식을 투자했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 해당 주식은 AI 반도체 시장 확대로 인한 주가 강세 속 200만 원을 향해가고 있다. 이에 전원주의 주식 투자 수익은 최소 6000% 이상으로 예상된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr