MBC [100분 토론]

교실 밖 배움의 형태는 다양하다. 소풍 같은 현장체험부터 운동회 등 체육활동, 그리고 수학여행을 포함한 숙박형 체험학습 등이 있다. 최근 언론을 통해 아이들의 교실 밖 활동이 갈수록 위축되고 있다는 지적이 이어지고 있다. 급기야 이재명 대통령은 국무회의에서 이런 문제를 언급하며 "학생들에게 좋은 기회를 빼앗는 것 아니냐"고 비판하기도 했다.실제 학교 상황은 어떨까. 교육부로부터 관련 자료를 받아 분석해 보니 지난해 수련회나 수학여행을 시행한 초등학교는 전국 5,968개교(충북 제외) 중 절반에도 못 미치는 2,868개교, 약 48%에 불과했다. 지역별 실시율도 극단적으로 갈렸다. 대부분 지역의 수련회·수학여행 실시율이 60% 이상을 기록한 반면 서울과 경기 지역 초등학교는 각각 7%, 9%로 한 자릿수에 그쳤고 인천도 약 13%에 불과했다.체육활동도 다르지 않아 보인다. 교육부에 따르면 지난 8일 기준으로 축구와 야구를 전면 통제하는 초등학교는 104개교, 한 종목만 통제하는 학교는 22개교였다. 서울은 72개교, 경기 30개교로 부산(5개교), 대구(4개교) 등보다 현저히 많았다. 서울과 인천, 경기 지역 40개교의 경우 아예 학생들의 운동장 사용을 제한하고 있었다.교실 밖 배움의 기회를 가로막는 요인으로는 사고 발생 시 교사 개인이나 학교가 지는 책임의 무게가 가볍지 않다는 점이 꼽히고 있다. 일부 학부모들의 과도한 민원 역시 교사들의 현장 학습 의지를 꺾고 있다는 지적도 나온다. 이 외에도 경제적인 이유, 사교육 팽창에 따른 학교 체육·체험학습 무용론도 확산하는 상황.오늘(12일) 밤 11시 20분에 방송되는 MBC [100분 토론]은 <"교실 밖은 위험해"‥해법은?>을 주제로 진행된다. 장홍재 교육부 학교정책실장, 박영환 전국교직원노동조합 위원장, 강영미 참교육학부모회 회장, 청소년 주도 언론인 '토끼풀' 문성호 편집장이 패널로 출연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr