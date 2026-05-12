'채널 십오야' 유튜브 채널

'채널 십오야' 유튜브 채널

'채널 십오야' 유튜브 채널

배우 전지현이 고급스러운 스타일링을 선보였다.최근 유튜브 채널 '채널 십오야'에는 '모두가 좀비의 무가치함과 싸우고 있다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 영화 '군체'에 출연한 배우들이 작품 홍보차 나영석 PD의 사무실을 방문했다.이날 전지현은 블랙앤화이트로 조화롭게 스타일링했다. 특히 그는 무늬없는 흰색 티셔츠를 입고도 완벽한 미모를 뽐냈다. 해당 티셔츠는 브랜드 K사의 티셔츠로 가격은 83만원을 호가한다. 여기에 같은 브랜드의 241만원짜리 목걸이로 포인트를 줬다.한편 전지현은 2022년 2월 서울 강서구 등촌동 상가를 505억 원에 매입했으며, 서울 강남구 아파트를 비롯해 서울 강서구 등촌동 상가, 서울 용산구 이촌동 상가, 서울 강남구 삼성동 상가 등 상업용 부동산만 3채다. 전지현이 보유한 상업용 부동산 3채의 가치는 매입가 기준으로만 888억원 수준에 달하는 것으로 추정된다.2021년에는 14년 전 86억 원에 매입한 빌딩을 230억 원에 매각해 144억 원의 차익을 냈다. 75억 원에 매입한 자택을 130억 원에 매각하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr