엑스러브 / 사진 제공 = 알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트, 257엔터테인먼트

그룹 엑스러브가 6개월 만에 미니 2집 발매 소식을 전했다.12일 엑스러브 공식 SNS에는 미니 2집 'I,God' (아이,갓)의 첫 번째 콘셉트 포토가 게재됐다. 공개된 사진 속 엑스러브는 고풍스러운 공간을 배경에서 고전 명화 속 우아한 비주얼을 뽐냈다. 특히, 네 멤버는 화려한 디테일이 돋보이는 젠더리스룩과 개성 넘치는 헤어스타일을 완벽 소화해 엑스러브만의 아이덴티티를 극대화했다.미니 2집 'I,God'은 엑스러브가 지난해 11월 발매한 미니 1집 'UXLXVE'(언러브) 이후 약 6개월 만에 선보이는 신보다. 엑스러브는 이번 앨범을 통해 타이틀곡 'SERVE'(서브)를 포함한 7개의 트랙과 유닛곡 2곡으로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증할 전망이다.한편, 엑스러브는 K팝 남성 아이돌 최초로 젠더리스 콘셉트를 전면에 내세우며 차별화된 정체성을 쌓아온 바 있다.엑스러브의 미니 2집 'I,God'은 오는 27일 오후 6시 발매.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr