효정 트랙리스트 / 사진 제공 = 알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸 멤버 효정이 1년 5개월 만에 솔로 컴백한다.11일 오마이걸 공식 SNS에는 효정의 첫 번째 디지털 싱글 'Purple Note'(퍼플노트)의 트랙리스트 이미지가 게재됐다. 공개된 사진에는 보랏빛 오선지 위에 적힌 각 수록곡의 제목이 담겼다. 이번 싱글에는 타이틀곡 '나의 작은 청춘에게'를 포함해 수록곡 'Look Around'(룩 어라운드), '나의 작은 청춘에게 (Inst.)' 등 총 3곡이 수록된다.특히, 해당 앨범은 효정이 전곡의 작사와 작곡에 직접 참여해 의미를 더했다. 효정은 자전적 이야기를 바탕으로 리스너들에게 진심 어린 메시지를 전할 예정이다.'Purple Note'는 2024년 12월 발매된 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차' 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 효정의 솔로 싱글이다. 소속사 WM엔터테인먼트에 따르면 "효정은 고등학교 시절 보컬로 활동했던 밴드부의 이름을 따온 이번 앨범을 통해 음악을 처음 시작했던 계기를 되짚을 전망"이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr