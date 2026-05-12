엄정화 / 사진 = 엄정화 SNS

가수 겸 배우 엄정화(56)가 남다른 건강미를 자랑했다.11일 엄정화는 자신의 SNS에 "maui"(마우이)라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 엄정화는 블랙 나시톱과 시선강탈 핫핑크 스커트를 매치해 언발란스한 휴양지룩을 완성했다.미국 하와이의 마우이섬를 찾은 엄정화는 시원하게 뻗은 팔다리 라인과 직각 어깨로 건강미를 뽐냈다. 또한, 자연스럽게 태닝된 그의 구릿빛 피부는 엄정화 특유의 털털하고 수수한 매력을 더해 눈길을 끌었다.해당 사진이 게재되자 팬들은 "예뻐서 기절하겠네", "나이 거꾸로 먹는 미모", "패션 센스 독보적이다" 등 스타일리시한 코디와 변함없는 미모에 감탄을 표했다. 특히, 배우 고현정 역시 "아름답고 상큼하기까지"라는 댓글을 남겨 찬사를 전했다.앞서 엄정화는 지난 2월 가수 정재형과 함께 떠난 휴가지에서 수준급 서핑 실력을 선보였다. 당시 엄정화는 밀착 슈트를 입고 능숙하게 물살을 가르는 모습으로 놀라움을 샀다.한편 엄정화는 이철하 감독의 영화 '오케이 마담2'로 스크린 복귀를 알렸다. '오케이 마담2'는 고공 비행기 구출 작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 초대되며 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션 코미디다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr