원료 배우 신구가 박근형, 원진아의 부축을 받으며 등장하고 있다. / 사진=정다연 기자

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원로 배우 신구가 '베니스의 상인'으로 관객들과 만난다.12일 오후 서울 종로구 혜화동에서 연극 '베니스의 상인' 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 각색과 연출을 맡은 오경택을 비롯해 배우 시구, 박근형, 카이, 최수영, 원진아, 이상윤, 김슬기, 김아영, 박명훈, 조달환 등이 참석했다."배우분들은 나와 달라"라는 진행자의 말이 흐른 지 약 1분 뒤에 카이부터 등장했다. 뒤이어 신구가 모습을 보였다. 신구는 박근형과 원진아의 부축을 받으며 자리를 찾아갔고, 그 과정에서 테이블을 거듭 짚으며 마련된 의자에 착석했다.한편 '베니스의 상인'은 영국의 대문호 셰익스피어의 대표 희극을 바탕으로 법과 자비, 복수와 선택의 충돌을 중심에 두면서, 인물 간 감정과 대립을 선명하게 부각하는 방식으로 재구성된 작품이다. 유대인 고리대금업자 '샤일록' 역은 박근형, 베니스의 법과 질서를 상징하는 '공작' 역은 신구가 맡았다.작품은 오는 7월 8일부터 8월 9일까지 국립극장 해오름극장에서 공연한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr