제로베이스원이 제주항공과 손을 잡았다. / 사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 제주항공과 함께 이색적인 컴백 프로모션을 선보인다.12일 소속사 웨이크원 측은 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)이 여섯 번째 미니앨범 어센드-(Ascend-) 발매를 기념해 제주항공과 특별한 컬래버레이션을 펼친다고 밝혔다.이번 컬래버레이션은 제주항공 티켓과 비행기 외부 래핑 광고를 비롯해 항공권 이벤트가 진행되며, 제로즈(ZEROSE, 공식 팬덤명)만을 위한 스페셜 혜택이 주어진다. 자세한 사항은 오는 18일 제주항공 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.제로베이스원은 '상승'을 의미하는 앨범명을 비행기의 비상에 빗대어 신보 메시지를 상징적으로 전달한다. '어센드-'는 제로베이스원의 본질에 집중한 앨범으로, 그간의 음악 여정을 응축해 멈추지 않는 도약을 그려냈다. 타이틀곡 '톱 5(TOP 5)'는 제로베이스원의 성장과 정제된 미니멀리즘을 담아낸 곡이다.한편 제로베이스원의 미니 6집 '어센드-'는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr