보이프렌드, 15년 서사 담았다

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND) 미니 6집 앨범 트랙리스트가 공개됐다.보이프렌드는 지난 11일 SNS를 통해 미니 6집 ‘Boyager 6(보이저 6)’의 트랙리스트와 크레딧을 최초로 공개했다.공개된 트랙리스트 이미지는 푸른 하늘과 구름 위에 자리한 보이프렌드 멤버들의 모습을 담아냈다. 오랜 시간을 지나 다시 하나로 모인 여섯 멤버의 새로운 항해를 감각적으로 표현해 눈길을 끈다.트랙리스트 이미지에 따르면 새 앨범 ‘Boyager 6(보이저 6)’에는 타이틀곡 ‘밤 하늘을 수놓던 우리 목소리’를 포함해 ‘Deja vu(데자뷰)’, ‘발자국’, ‘오늘도’, ‘Time Limit(타임 리밋)’, ‘밤 하늘을 수놓던 우리 목소리 (Inst)’ 등 서정적인 감성과 아련한 분위기를 담은 총 6곡이 수록된다.보이프렌드의 15년이라는 시간을 한 곳에 담아낸 이번 미니 앨범 ‘Boyager 6’는 ‘소년’과 ‘항해자’의 의미를 결합했다. 각자의 시간을 지나 다시 하나로 모인 여섯 개의 좌표가 여전히 꿈을 싣고 새로운 여정을 시작한다는 메시지다.멤버 정민은 오랜만에 팬들과 만나는 만큼 보이프렌드만의 음악적 정체성을 공고히 하기 위해 타이틀곡을 비롯한 총 4곡의 작사에 참여했다. 앨범 프로듀싱에도 참여하는 등 음악적 역량을 발휘했다. 전 멤버가 앨범 기획 단계부터 녹음 디렉팅, 안무 창작까지 적극적으로 참여하며 15주년 기념 앨범의 진정성을 더했다.‘Boyager 6’는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr