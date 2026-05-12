사진=ENA '더 스카웃'

사진=ENA '더 스카웃'

ENA 음악 성장 프로젝트 '더 스카웃'이 글로벌 흥행 조짐을 보이고 있다.최근 '더 스카웃' 관련 무대 클립과 출연자 영상들이 SNS를 통해 빠르게 확산되며 남미 팬들 사이에서 화제를 모으고 있다. 좋아요, 댓글, 공유 등 온라인 반응이 꾸준히 증가하면서 출연자에 대한 관심 뿐 아니라 프로그램 자체에 대한 주목도가 높아지는 분위기다.'더 스카웃'은 한 번 기회를 놓쳤거나 각자의 자리에서 실력을 갈고닦아온 아티스트들이 다시 무대에 서는 과정을 담은 성장형 음악 프로젝트다. 기존 오디션 프로그램과 달리 경쟁이나 탈락 중심이 아닌, 출연자의 가능성과 성장 서사를 함께 조명한다는 점에서 해외 시청자들의 공감을 얻고 있다.특히 남미 지역 팬들은 SNS를 통해 프로그램 무대 영상과 참가자들의 스토리를 자발적으로 공유하며 뜨거운 응원을 보내고 있다. "출연자들의 진정성이 느껴진다", "남미에서도 보고 싶다", "새로운 K-음악 프로그램을 발견했다"는 반응이 이어지며 글로벌 팬덤 확장 가능성에도 힘이 실리고 있다.이 가운데 뮤즈 이산 역시 남미 팬들의 주목을 받고 있다. 이산은 페루 출신 어머니와 한국인 아버지 사이에서 태어난 출연자로, 이국적이고 샤프한 비주얼과 독보적인 분위기로 눈길을 끌었다. 또한 혁오의 'TOMBOY'를 자신만의 감성으로 재해석한 무대가 SNS상에서 회자되며 프로그램의 해외 확산에 힘을 보태고 있다.관계자는 "남미 지역에서 '더 스카웃'에 대한 반응이 이렇게 빠르게 올라올 줄은 예상하지 못했다"며 "특정 출연자에 대한 관심 그리고 프로그램이 가진 진정성과 성장 서사가 해외 팬들에게도 통한 것 같다"고 밝혔다.이어 "최근 해외 쪽에서 프로그램 포맷 수출과 관련한 문의는 물론, 출연자 팬미팅 가능성에 대한 문의까지 들어오고 있다"며 "아직 구체적으로 확정된 것은 없지만, '더 스카웃'이 글로벌 음악 프로젝트로 확장될 수 있는 가능성을 확인하고 있다"고 덧붙였다.남미에서 시작된 '더 스카웃'의 입소문이 온라인에서 화제를 모으며 글로벌 사업 확장 가능성으로 이어지고 있다. 프로그램 포맷 수출과 해외 팬미팅 문의까지 이어지며 '더 스카웃'이 K-음악 콘텐츠의 새로운 글로벌 성공 사례로 자리 잡을 수 있을지 관심이 집중된다.한편, ENA '더 스카웃'은 매주 금요일 저녁 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr