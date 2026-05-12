레드벨벳 웬디가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 어버이날 부모님께 소개하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 10일까지 '어버이날 부모님께 소개하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 웬디는 지난 8일 첫 방송된 ENA 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'에 마스터로 출연해 다정한 멘토의 모습을 보여줬다. 그는 방송에서 "연습생 생활을 겪었던 사람으로서 이 기간이 얼마나 소중하고 힘든 시간이란걸 알기 때문에 최대한 많은 도움을 주겠다"라며 포부를 전했다.2위에는 그룹 하츠투하츠의 멤버 카르멘이 이름을 올렸다. 지난 7일 하츠투하츠는 해외 일정을 일본 도쿄로 출국했다. 김포국제공항에 모습을 나타낸 카르멘은 올블랙 스타일로 공항 패션을 완성했다. 한편 하츠투하츠는 지난달 25일 개최된 'WEIBO International Entertainment Awards'에서 올해의 해외 신인 그룹상을 받았다.3위는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 차지했다. 유리는 지난 6일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 입담을 뽐냈다. 같은 그룹 멤버 효연, 수영과 함께 등장한 유리는 이들과 함께 그룹 효리수를 결성했다고 밝히며 "프로듀서를 기다리고 있다. 저희를 어떻게 만들어주셨으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr