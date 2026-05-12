빠니보틀이 '놀러코스터'에 출연한다./사진=텐아시아DB

노홍철, 빠니보틀, 고경표, 최강록이 '놀러코스터'에 출연한다./사진=텐아시아DB

지난해 기안84와 '태어난 김에 세계일주4'에 출연한 빠니보틀이 1년 만에 MBC 새 예능으로 돌아온다. 기안84는 '태계일주4' 제작발표회에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 시즌 마지막임을 선언한 바 있다.오는 6월 첫 방송되는 MBC 새 예능 ‘놀러코스터’는 대중에게 잘 알려지지 않은 전 세계 1%에 해당하는 독특하고 이색적인 놀이공원을 집중 탐방하는 리얼리티 예능. 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 스릴 넘치는 놀이기구는 기본, 페스티벌, 간식, 굿즈까지 섭렵할 예정이다.노홍철은 연예계를 대표하는 자유로운 영혼인 만큼 ‘놀러코스터’에서 신선하고 즉흥적인 여정을 만끽한다. 늘 상상을 현실로 만들며 삶을 진정으로 즐기는 그의 새로운 도전에 이목이 쏠린다.요리 서바이벌 '흑백요리사2' 우승 후 식당 문을 닫아버리는 등 당연하지 않은 행보로 화제가 된 최강록은 극강의 내향형이지만 의외의 체력과 담력을 갖춘 재야의 롤러코스터 고수로 반전미를 예고한다. “아직도 마음속에 운동장을 뛰어노는 어린아이가 산다”는 그는 놀이공원 로드트립을 통해 뜻밖의 면모를 드러내는 등 어디서도 본 적 없었던 새로운 모습을 선보일 예정이다.노홍철의 자유분방함과 실행력을 동경해 온 고경표는 ‘리틀 노홍철’다운 모습과 특유의 소탈함으로 형들에게 에너지를 불어넣는 막내의 역할을 톡톡히 한다. 구독자 257만 명에 빛나는 여행 크리에이터 빠니보틀이 여행 전문가로서 다양한 상황 대처 능력을 겸비, 든든한 존재감을 드러낸다.오늘(12일) 오전 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 첫 번째 목적지로 출국했다. 공개된 사진 속에는 설렘을 안고 여행길에 오르는 4인방이 눈길을 끈다.‘놀러코스터’는 오는 6월 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr