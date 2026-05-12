가수 하성운이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 어버이날 부모님께 소개하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 10일까지 '어버이날 부모님께 소개하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 12일 공개되는 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연한다. 앞서 워너베이스에 처음 입성했던 하성운은 한층 더 업그레이드된 스케일과 퀄리티에 감탄하며 "이 정도면 누구 초대해야 하는 거 아니야?"라고 말했던 상황. 실제로 이날 방송에서는 워너원의 초특급 인맥들이 워너베이스를 직접 방문하며 기대감을 더할 예정이다.2위에는 가수 배진영이 이름을 올렸다. 배진영은 지난 9일 서울 성수동 모처에서 진행된 스포츠 브랜드 케이스위스 오픈 기념 포토 행사 일정에 참석했다. 그는 현실판 만찢남 다운 면모를 보여주며 대중의 이목을 끌었다. 한편 배진영은 현재 하성운과 함께 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연하고 있다.3위는 그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 차지했다. 지난 11일 세븐틴이 해외 일정을 위해 일본 도쿄로 출국했다. 김포국제공항에 모습을 나타낸 도겸은 데님 셔츠와 검은색 바지로 공항 패션을 완성했다. 한편 도겸은 지난달 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 도겸X승관의 'DxS [소야곡] ON STAGE - INCHEON'을 개최했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr