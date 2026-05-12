방송인 신동엽이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

12일 '2026 한일가왕전'이 방송된다. / 사진제공=크레아 스튜디오

방송인 신동엽이 '2026 한일가왕전'에서 연예인 판정단을 향해 경고의 한마디를 건넨다.12일 방송되는 MBN '2026 한일가왕전' 5회에서는 한국 현역 1위 홍지윤과 일본 현역 1위 본 이노우에가 진검승부를 펼친다.먼저 홍지윤은 "한국의 가왕으로서 최선을 다하겠다"라며 최후의 결전을 앞두고 일본 정통 엔카를 승부수로 택해 '한일가왕전'만의 각별한 의미를 빛낸다. 이를 위해 홍지윤은 일본에서 직접 모시고 온 비밀 병기를 등판시키고, 뛰어난 일본어 실력으로 일본 정통 엔카를 완벽하게 소화하며 압도적인 클래스의 무대를 선사한다.일본 가왕 본 이노우에는 "지금까지 일본이 이기지 못했기 때문에 반드시 이기고 싶다"라며 비장한 의지를 보여준다. 본 이노우에는 마마무의 '데칼코마니'를 선곡해 노래는 물론 랩과 댄스까지 그룹 마마무 4인의 몫을 혼자서 소화해 내는 전투적인 에너지를 폭발시킨다.한일 가왕들의 초접전 승부에 유다이조차 "너무 어려운데"라며 고개를 절레절레 내젓는 모습으로 심사의 어려움을 토로한다. '2026 한일가왕전' 마지막 승부의 대미를 장식할 한국 가왕 홍지윤과 일본 가왕 본 이노우에 맞짱 대결에서 승리의 기쁨을 만끽할 사람은 누구일지 관심이 쏠린다.그런가 하면 초유의 사태가 발생하기도 한다. '2026 한일가왕전' MC 신동엽은 뜨거운 열기를 주체하지 못하는 한일 연예인 판정단을 향해 재치 있는 경고의 한마디를 내지른다. MC 신동엽이 경고를 건넨 이유는 무엇일까.'2026 한일가왕전'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr