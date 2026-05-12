가수 강수지

/ 사진=강수지 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'

/ 사진=강수지 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'

방송인 김국진과 결혼한 가수 강수지가 디스크 협착증 진단을 받으며 러닝을 중단한 사실을 털어놨다.강수지는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'을 통해 "200일 동안 꾸준히 러닝을 했는데, 최근 3주째 거의 뛰지 못하고 있다"고 밝혔다. 이어 "고관절 통증으로 정형외과를 찾았는데 골반이 기울어져 있었고, MRI 검사 결과 디스크 협착증 진단을 받았다"고 설명했다.특히 그는 "허리가 거의 일자에 가까운 상태였다"며 자세 교정의 필요성을 강조했다. 스마트폰 사용 증가로 인한 거북목·일자목 문제도 함께 언급하며 "통증이 있다면 반드시 병원을 찾는 것이 좋다"고 조언했다.현재는 러닝 대신 트랙에서 빠른 걸음으로 걷는 운동을 이어가고 있다. 강수지는 "계속 뛰고 싶었는데 너무 아쉬웠다. 뛰는 사람들이 부럽더라"고 솔직한 심경을 전했다.아울러 운동 방식에 대한 생각도 바뀌었다고 밝혔다. 그는 "유산소 운동뿐 아니라 근력 운동을 반드시 병행해야 한다"며 "나 역시 근감소증이 있어 근력 운동을 더 해야 한다"고 강조했다.강수지는 "일주일에서 열흘 정도 후 다시 러닝을 재개할 수 있을 것 같다"며 "허리가 회복되면 달리기와 근력 운동을 함께 병행할 계획"이라고 덧붙였다.앞서 그는 약 6개월간 꾸준한 러닝으로 체중 감량과 기초 체력 향상 효과를 봤다고 밝힌 바 있다. 하지만 이번 진단을 계기로 무리한 운동보다 균형 잡힌 관리의 중요성을 다시 짚었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr