가수 김의영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 김의영이 어버이날 부모님께 소개하고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 5일부터 10일까지 '어버이날, 부모님께 소개하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이다. 지난 9일 김의영은 자신의 SNS를 통해 근황을 전했다. 그는 파란색 원피스를 차려입고 거울 앞에서 포즈를 취한 사진을 공개하며 이목을 끌었다. 한편 김의영은 TV조선 '내일은 미스트롯2'에서 최종 5위를 기록하며 이름을 알렸다.2위에는 가수 김다현이 이름을 올렸다. 김다현은 최근 '2026 여수세계섬박람회 홍보대사'로 위촉됐다. 그는 SNS를 통해 홍보대사 발탁 소식을 알리며 "안녕하세요 가수 김다현입니다. 이색 체험 낮부터 밤까지 이어지는 공연과 야경까지 아름다운 섬과 바다가 있는 여수에서 만나요"라고 말했다.3위는 가수 요요미가 차지했다. 요요미는 지난 9일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들' 시즌2에서 가수 박서진과 번호를 교환하며 설렘을 자아냈다. 특히 박서진이 요요미를 "요요미 공주"라고 저장하는 모습이 공개되며 모두의 이목을 집중시켰다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '빗소리 들으며 함께 데이트하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr