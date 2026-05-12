차은우가 공식 행사에 참석해 포츠를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유인식 감독이 넷플릭스 드라마 '원더풀스'를 연출했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 드라마 '원더풀스'를 연출한 유인식 감독이 주인공 차은우의 탈세 관련 논란을 언급했다.12일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔 동대문에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 열렸다. 배우 박은빈, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주, 정이서, 최윤지, 배나라, 유인식 감독이 참석했다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 시리즈다. 차은우는 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역으로 출연했다.군악대 복무 중인 차은우는 최근 탈세 관련 논란으로 구설에 휘말렸다. 차은우의 분량이 편집되지 않고 그대로인 점을 두고 유인식 감독은 "(차은우 소식은) 편집과 후반작업이 거의 진행된 상황에서 기사로 접했다"고 말했다. 그는 "이 프로젝트는 나의 오랜 로망이었고 제작진도 굉장히 고생한 작품이다. 전체적인 드라마 완성도를 최우선으로 놓고 후반 작업을 진행했다"고 설명했다. 그러면서 "배우의 개인적인 이슈에 대해서는 구체적으로 언급하기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.'원더풀스'는 오는 15일 오후 5시에 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr