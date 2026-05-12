최재훈이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

최대훈은 '원더풀스'에서 손경훈 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최대훈이 '원더풀스'를 통해 미워할 수 없는 밉상 캐릭터에 또 한 번 도전한다.12일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔 동대문에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 열렸다. 배우 박은빈, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주, 정이서, 최윤지, 배나라, 유인식 감독이 참석했다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 시리즈다. 최대훈은 아내에게 구박받고 딸에게 신뢰를 얻지 못한 가장이자 시청에 악성 민원을 남발하는 '개진상' 손경훈 역을 맡았다.최대훈은 앞서 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'에서 가부장적인 아버지 부상길을 연기했다. 이후 '학씨 아저씨'로 불리며 큰 화제가 됐다. 또 한 번 맡은 밉상 캐릭터에 그는 "여러 사람을 불편하게 만드는 인물"이라고 소개하면서도 캐릭터에 대한 애정을 보여줬다.그는 캐릭터에 대해 "스스로 세상과 등지고 있다가 채니와 함께 초능력을 얻는다"며 "다른 사람들과 어떻게 융화할 수 있을지 고민했다. 넓은 마음으로 봐주시면 좋겠다"고 설명했다.'원더풀스'는 오는 15일 오후 5시에 넷플릭스에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr