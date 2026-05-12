박정진과 송세라가 결혼식을 마친 후 지인들과 포토 타임을 갖고 있다. / 사진=박정진 SNS

Mnet '러브캐처2'로 인연을 맺은 인플루언서 박정진과 송세라가 부부가 됐다.박정진은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "2026년 5월 9일 토요일, 18:30 삼청각에서'러브캐처'에서부터 7년을 만나온 세라와 결혼을 했습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박정진과 송세라가 결혼식을 마친 후 지인들과 함께 포토 타임을 갖고 있는 모습. 박정진은 "귀한 시간 내고 흔쾌히 와주신 하객분들, 멀리서 마음 전해주신 모든 분들 감사드립니다"라며 고마운 마음을 전했다.두 사람이 백년가약을 맺은 장소는 서울 성북구에 위치한 복합문화공간이다. 이재명 대통령의 장남을 비롯해 현아-용준형, 공민정-장재호, 적재-허송연 등 유명인들이 결혼식을 올린 곳이다.박정진은 "늘 정진하며 더 나은 사람이 되도록 열정으로 살겠다"고 다짐했고, 송세라는 "우리 보은하며 살자"라고 다짐했다.한편 박정진은 1991년생, 송세라는 1993년생이다. 두 사람은 '러브캐처2'를 통해 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 결혼을 결심한 이유에 대해 "아이를 가질 계획이 없었는데, 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어진 것"이라고 전한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr