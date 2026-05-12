SBS ‘최강로드 - 식포일러’에서는 최강록, 김도윤, 데프콘과 지난 여정에 이어 다시 한 번 함께한 정호영 셰프의 특별한 여정이 펼쳐진다 / 사진=SBS ‘최강로드 – 식포일러’

SBS ‘최강로드 - 식포일러’에서는 최강록, 김도윤, 데프콘과 지난 여정에 이어 다시 한 번 함께한 정호영 셰프의 특별한 여정이 펼쳐진다 / 사진=SBS ‘최강로드 – 식포일러’

넷플릭스 '흑백요리사 2'에서 우승 상금 3억원을 차지한 최강록 셰프의 '참치 덕후' 면모가 폭발한다.12일 방송되는 SBS '최강로드 - 식포일러'에서는 최강록, 김도윤, 데프콘과 지난 여정에 이어 다시 한 번 함께한 정호영 셰프의 특별한 여정이 펼쳐진다. 네 사람은 국내에서도 쉽게 접하기 어려운 참치 양식장을 찾아 욕지도로 향하는데 특히 최강록은 "참치가 좋아 참치 회사에 입사했었다"는 과거 일화부터 남다른 '참치 사랑' 에피소드를 쏟아내며 모두를 놀라게 한다.욕지도 바다 위 거대한 참치 양식장을 마주한 최강록은 설렘을 감추지 못한 채 오랜 시간 꿈꿔온 참치 낚시에 도전한다. 실제 눈앞에서 마주한 압도적인 크기의 참치에 현장은 순식간에 뜨거워졌다. 과연 '참치 덕후' 최강록이 꿈에 그리던 참치를 마주한 순간 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.이어 최강록만의 특별한 생참치 코스가 공개된다. 끊임없이 이어지는 다양한 식재료와 참치회의 조합에 데프콘은 "여행지에서 이상형을 만난 느낌"이라며 극찬을 쏟아냈다. 앞서 최강록과 귓속말을 주고받으며 능청스러운 매력을 보여준 정호영과 이에 묘한 견제 반응을 보인 김도윤은 각자의 스타일을 담은 참치 요리로 맞붙으며 팽팽한 긴장감을 형성한다. 과연 '참치 덕후' 최강록의 취향을 제대로 저격할 한 수는 무엇일지 기대가 쏠린다.'최강 참치 로드'는 오늘 밤 9시에 SBS에서 방송되는 '최강로드 – 식포일러'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr