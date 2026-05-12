조지가 반격에 나선다./사진제공=MBC에브리원·E채널

조지가 반격에 나선다./사진제공=MBC에브리원·E채널

학력·집안 좋은 전문직 여자만 따지던 모솔남 조지가 180도 달라진 비주얼과 마인드로 반격에 나선다.12일 방송되는 MBC에브리원·E채널 예능 '돌싱N모솔' 5회에서는 두 번 연속 0표의 굴욕을 맛보며 자퇴까지 고민했던 조지의 화려한 부활이 그려진다. 확 달라진 외모와 단단해진 멘탈로 무장한 조지의 각성 과정에 이목이 쏠린다.평소 공용 거실에서 대화를 주도하며 자신감을 뽐내던 조지는 연속 0표를 받은 뒤 '패전 장군' 모드로 풀이 죽은 모습을 보인다. 홀로 기숙사를 지키다 데이트를 마치고 돌아온 출연진을 마주한 조지는 돌연 "내가 왜 두 번이나 깨졌을까"라며 또 한 번 급발진 질문을 던져 현장 분위기를 싸하게 얼어붙게 만든다.앞서 데이트 선택에서 0표를 받았을 때도 "왜 나를 선택하지 않았냐"며 돌발 질문을 해 모두를 당황하게 했던 조지. 그의 두 번째 급발진에 정적이 흐른 가운데, 돌싱녀 '핑퐁'이 직설적이면서도 애정 어린 조언을 건넨다. 핑퐁의 뼈 때리는 특별 과외에 조지는 마침내 자신의 부족함을 쿨하게 인정, "수정할 건 수정해야 한다. 이제부터 본게임이다"라며 연애기숙학교에서의 생존을 향한 심기일전의 각오를 다진다.결의를 다진 조지는 외모부터 파격적인 변화를 시도해 눈길을 끈다. 매일같이 고집하던 트레이드 마크인 운동복을 미련 없이 벗어던지고, 어머니와 함께 고른 비장의 무기를 꺼낸다. 여기에 미용사인 ‘두쫀쿠’의 재능 기부로 헤어스타일마저 새롭게 단장, 한결 말끔해진 조지의 모습에 3MC 역시 훈훈한 미소와 응원을 아끼지 않았다는 후문이다.머리부터 발끝까지 새 단장을 마친 조지가 0표 굴욕을 씻어내고 새로운 사랑을 쟁취할 수 있을지, 달라진 조지의 새로운 행보는 이날 오후 10시 방송되는 '돌싱N모솔'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr